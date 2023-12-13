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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 17:43

Рамирес пообещал стать «сильнее и жестче» перед боем с Гукасяном

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Боксер Джемини Рамирес заявил, что планирует стать «сильнее и жестче» перед боем с россиянином Эдгаром Гукасяном. Поединок состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря в Челябинске.

По словам американца, он не успел посмотреть ни одного боя Гукасяна, потому что был занят собственной подготовкой.

«Мне это и не нужно, потому что я смогу адаптироваться. Что бы он ни выкинул, я могу стать сильнее и жестче, так что я готов», — цитирует РЕН ТВ Рамиреса.

В главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 августа Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Трансляция турнира в Челябинске в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22.00 по московскому времени (00.00 — по челябинскому).

Источник: ren.tv
Джемини Рамирес
Эдгар Гукасян
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