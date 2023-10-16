Шамиль Пахан рассказал, как готовится к бою против Шовхала Чурчаева на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Боксер Шамиль Галимов по прозвищу «Пахан» рассказал, как проходит его подготовка к бою против Шовхала Чурчаева на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Тренировки у меня проходят в таком прекрасном месте, место называется Тихая Гавань. Утром просыпаюсь, выйду, здесь домик, все условия, спортивный дворик. Выйду, аккуратно разомнусь. Здесь есть прекрасное местечко, якобы скала, аккуратно встал, утром воздух все обогащает, и пошел «раскидывать» ручки. Представил личико Шовхала Чурчаева и «начал» ему по корпусу, с корпуса — в голову, «поднимаюсь по этажам». Поэтому, Шовхал, готовься!» — цитирует Галимова РЕН ТВ.

Чурчаев и Галимов встретятся в соглавном поединке нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.