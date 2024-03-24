Джейк Пол уверен, что выдержит удары Тайсона: «У меня железный подбородок»

Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) поделился ожиданиями от поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

«Независимо от возраста, это определенно самый сложный, самый жестокий, безжалостный противник, — сказал Пол в своем подкасте B/S with Jake Paul. — Но реакция на анонс боя была просто сумасшедшей. Я даже не могу в это поверить — настолько это сюрреалистично.

Я хочу посмотреть, как сильно он бьет. Майк, я очень хочу посмотреть, брат. Давай проверим все легенды и мифы, потому что ты Майк Тайсон, но у меня железный подбородок. Люди это знают. Я держу удары. Так что я думаю, что люди недооценивают мою способность справиться с его мощью, и это то, что сделает бой интересным. Я в восторге. Я буквально жду не дождусь, когда смогу посмотреть на него через ринг и одарить его смертельным взглядом».

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT& T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.