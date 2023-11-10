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Сегодня, 21:48

Боксер Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона

Алина Савинова
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Международная боксерская федерация (IBF) лишила американца Теренса Кроуфорда статуса абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Данное решение было принято в связи с тем, что Кроуфорд не будет проводить защиту титула с обязательным претендентом в лице Джарона Энниса, воспользовавшись контрактными обязательствами о реванше с Эрролом Спенсом.

«Согласно уставу IBF, ни один контракт на проведение чемпионского боя не должен содержать пунктов, противоречащих обязательным защитам титула», — сказано в заявлении организации.

Титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе перешел Эннису.

На счету 36-летнего Кроуфорда 40 боев на профессиональном ринге, во всех из которых он одержал победы.

Бокс
Теренс Кроуфорд
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