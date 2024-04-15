Деонтей Уайлдер подерется с Чжан Чжилеем 1 июня в Саудовской Аравии

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер проведет бой с китайцем Чжан Чжилеем 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Боксеры подерутся в андеркарде поединка Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, о котором было официально объявлено ранее.

38-летний Уайлдер провел за карьеру 47 боев — 43 победы (42 нокаутом), 3 поражения и 1 ничья. 40-летний Чжилей одержал 26 побед в 29 боях. Также он потерпел 2 поражения и 1 бой завершился вничью.

Главный кард вечера боев 1 июня в Саудовской Аравии выглядит следующим образом:

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Чжан Чжилей — Деонтей Уайлдер

Дэниэл Дюбуа — Филип Хргович

Ник Болл — Рэй Форд

Хамза Шираз — Остин Вильямс

Вилли Хатчинсон — Крейг Ричардс