Деонтей Уайлдер подерется с Чжан Чжилеем 1 июня в Саудовской Аравии

Сегодня, 22:00
Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер проведет бой с китайцем Чжан Чжилеем 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Боксеры подерутся в андеркарде поединка Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, о котором было официально объявлено ранее.
38-летний Уайлдер провел за карьеру 47 боев — 43 победы (42 нокаутом), 3 поражения и 1 ничья. 40-летний Чжилей одержал 26 побед в 29 боях. Также он потерпел 2 поражения и 1 бой завершился вничью.
Главный кард вечера боев 1 июня в Саудовской Аравии выглядит следующим образом:
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Чжан Чжилей — Деонтей Уайлдер
Дэниэл Дюбуа — Филип Хргович
Ник Болл — Рэй Форд
Хамза Шираз — Остин Вильямс
Вилли Хатчинсон — Крейг Ричардс