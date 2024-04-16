Бивол рассказал, кого хочет видеть в первом ряду в бою с Бетербиевым

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол рассказал, кого бы хотел видеть в первом ряду в бою с чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым. Поединок между ними состоится 1 июня в Эр-Рияде.

«Кого бы хотел видеть в первом ряду? Я никогда не задумываюсь о зрителях — кто будет. Просто охота, чтобы были люди, которые действительно хотят посмотреть этот бой, кто любит бокс. Для меня самое главное — что команда рядом, мой отец. А остальное — это зрители», — сказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.