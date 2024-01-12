Экс-тренер арестованного боксера считает, что Никитина могли подставить

Бывший личный тренер боксера Владимира Никитина Михаил Магомедов отреагировал на взятие спортсмена под арест. Он считает, что его могли подставить из-за корыстных целей.

«Мы на протяжении ряда лет работали с ним в Белгороде. И он с уважением относился и ко мне, и ко всем тренерам, и к руководству нашей федерации. Потом Владимир уехал в Сыктывкар, но в последние годы не раз к нам приезжал в качестве почетного гостя. И на турниры, и, например, на открытие спортивного зала в Валуйках», — цитирует Магомедова РИА «Новости».

11 января пресс-служба Сыктывкарского городского суда сообщила о взятии под стражу трехкратного чемпиона России по боксу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей.

Сообщалось, что Федерация бокса России выясняет обстоятельства задержания призера Олимпиады Никитина.