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Сегодня, 16:50

Гаджиев о поединке Милохина против индийского блогера: «Будем болеть за нашего»

Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» анонс предстоящего боксерского поединка между российским тиктокером Даней Милохиным и индийским блогером Аджмалом Ханом.

Бой станет для Милохина дебютным в боксе.

«Даню знаю как крепкого парня, который любит бескомпромиссный спорт. Не удивлен, что он в ММА. Что касается его поединка с индийским блогером, я думаю, всегда должен побеждать российский. Как бы мы, представители ММА, не относились к этому, болеть будем за нашего», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Поединок Милохина и Хана состоится 16 февраля 2024 года на турнире Alpha Fight Series. В декабре 2023 года тренер Милохина Зорик Степанян анонсировал дебют блогера в боксе в 2024 году.

До этого Милохин заявлял о желании провести поединок с одним из братьев экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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