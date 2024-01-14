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Сегодня, 20:45

«Бивол — нехороший парень. Не верю ему». Бетербиев после победы

Бетербиев прокомментировал победу над Смитом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Каллум Смит и Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press
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Пресс-конференция чемпиона по трем версиям.

14 января рано утром Артур Бетербиев одержал 20-ю победу в 20-м профессиональном бою — и снова нокаутом (конечно же, в 20-й раз). Британец Каллум Смит до поединка с Артуром ни разу не бывал в нокдаунах, а тут упал дважды — в седьмом раунде. После второго нокдауна его тренер Бадди Макгирт попросил остановить поединок. Действительно, если бы Смит продолжил, его здоровье оказалось бы в опасности — Бетербиев прямо сейчас самый грозный нокаутер во всем боксерском мире.

Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO. Пояс WBA — у Дмитрия Бивола. Саудовская Аравия готова наконец организовать их бой. Промоутер Артура — Боб Арум — сообщил, что Бетербиев будет готов к этому поединку спустя три месяца после окончания Рамадана — то есть в июле. Бивол уже подписал контракт. Очередь за Бетербиевым.

Артур ответил на вопросы о Биволе и победе над Смитом на пресс-конференции. Говорил с улыбкой.

 
Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита. Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде! Следующим должен стать Бивол?

Про остановку в бою со Смитом

«Думал ли я о том, что могу нокаутировать его? Нет. (Улыбается.) Если бы вы боксировали, то поняли бы меня. Если я во время боя думаю о том, что соперник почти что финиширован, то все — считай, ты проиграл. Помню, как Костя Цзю говорил, что он успокаивается в ринге лишь в том случае, когда поднимают его руку и говорят: «Ты победил!» Вот и все. В моем случае я тоже ждал, что скажет рефери».

Про бой за статус абсолютного чемпиона против Бивола

«Надеюсь, это случится. Тут нет какого-то сложного выбора. У меня, как и у него, чемпионские пояса. Нам нужен этот бой, и тут нет ничего личного. Это спорт, это бокс. Да, российские болельщики с удовольствием будут ждать этого боя, и одни будут болеть за меня, другие — за него. И это нормально.

Чувствую ли я себя хорошим боксером после этого боя? Думаю, я на пути к становлению, но еще не там».

Фото Global Look Press

Когда состоится бой с Биволом

«Я не знаю, когда состоится бой. Нужно обсудить детали, учесть, чего хочет сторона Бивола.

Команда Бивола сказала, что согласилась драться со мной? Подписал ли я [контракт] на бой с ним? Он всегда говорит таким образом. Последние четыре или пять лет он говорит всем, что в следующем бою подерется со мной. Теперь, когда через две недели у меня бой, он говорит, что уже подписал контракт на поединок со мной. Как ты можешь сказать, что подписал контракт на бой со мной, когда у меня на носу другой бой (улыбается)?! (Крутит рукой.) Он в натуре боксер. (Смеется.)

У меня еще ничего нет — ни даты боя, ни чего-то другого, а он уже якобы подписывает контракт на бой... Всегда так происходит, когда ты боксер. (Улыбается.) Было ли предложение от промоутеров из Саудовской Аравии? Нет, не знаю. Я же говорю, никто мне не предложил дату, имя соперника. Лишь он говорит об этом, и я ему не верю. Он нехороший парень, я ему не верю».

 
Артур Бетербиев победил Каллума Смита. Новый Бетербиев. Новый джеб, новый Смит, новый нокаут

О рекорде 20-0

«Если честно, мои дети толком не знают, чем я занимаюсь. Знают лишь, что я боксер. И все. А 20-0 — это за счет везения».

Про долголетие в спорте

«Я вот учился в колледже в Москве и дисциплине научился там. Например, они там засыпают в 10 вечера, просыпаются в 6 утра. Там тренировки, обучение, изучение чего-то нового. Я много взял из этого колледжа. Думаю, если ты ложишься вовремя, спишь хорошо, питаешься хорошо и тренируешься, все эти вещи помогают тебе».

Артур Бетербиев и Каллум Смит.
Фото Global Look Press

Как отметит победу

«Я не пью. Точнее — пью, но только воду. Подумаем, как можно отпраздновать».

Идеальная дата боя с Биволом

«В этом году, в течение нескольких месяцев. Готовы организовать этот бой?»

Оценка Бивола

«Хороший боец. Великий ли? Я уважаю его, но он не великий боец. Он владеет одним поясом, и он не может быть великим бойцом в нашем дивизионе. И я не великий боксер, и он. Мы выясним, кто является лучшим бойцом этой весовой категории.

Стану ли я хорошим боксером в случае победы над Биволом? Посмотрим. Мне хочется испытать эти ощущения. Мне бы не хотелось завершать карьеру без этих чувств».

 
Артур Бетербиев. «Бетербиев затаскивает людей в ад!» Что говорят в соцсетях после победы над Смитом

Сколько планирует выступать

«Не думаю об этом. Я лишь выступаю, делаю свое дело. Стараюсь развивать карьеру».

Интересен ли все еще бой с Канело

«Когда он победил Ковалева или кого там в полутяжелом весе, владел поясом в моей весовой категории — да, мне тогда хотелось. Если же у него нет [пояса в полутяжах], то нет. Я не гоняюсь за большими именами».

Бокс
Артур Бетербиев
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