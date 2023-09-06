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Сегодня, 14:00

Резников и Али Багов договорились о бое: «Да будет битва и много крови»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) и Али Багов (32-11) дали устное согласие на бой в декабре.

«Декабрь. Я буду готов», — написал Багов в соцсетях, на что Резников ответил: «Жду».

«Да будет битва и много крови», — добавил после этого Багов.

Резников в прошлом бою проиграл Эдуарду Вартаняну (25-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.

Багов в прошлом бою проиграл Дауду Шайхаеву (14-4) раздельным решением судей. Бой состоялся 17 марта на ACA 154 в Краснодаре.

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