Сегодня, 13:00
В ночь с 11 на 12 августа в городе Су-Фолс (Южная Дакота, США) пройдет турнир Bellator 298. В главном поединке вечера единоборств подерутся американские полусредневесы Логан Сторли и Бреннан Уорд.
Турнир состоится на территории крытой арены «Sanford Pentagon», начало — в 01.00 по московскому времени 12 августа.
В соглавном поединке встретятся тяжеловесы — россиянин Валентин Молдавский и американец Стив Моури. Их бой начнется около 06.30 мск.
«СЭ» на сайте проведет онлайн текстовую трансляцию турнира Bellator 298. Смотреть прямую видеотрансляцию вечера ММА можно будет в прямом эфире на американском канале Showtime.
Логан Сторли — Бреннан Уорд
Стив Моури — Валентин Молдавский
Далтон Роста — Аарон Джеффери
Джеймс Галлахер — Джеймс Гонсалес
Сидни Аутлоу — Ислам Мамедов