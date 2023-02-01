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Сегодня, 12:12

Резников — про бой Емельяненко с Бейдером: «Исход поединков Федора легко предсказать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист «Гран-при» ACA в легком весе Артем Резников поделился ожиданиями от поединка Федора Емельяненко с Райаном Бейдером.

«Райан Бейдер — физически сильный парень, у него неплохая борьба. С ее помощью он выиграл много боев. Наверное, неплохо дышит. У Федора скоростные руки, никуда не пропал удар. Что в молодости, что сейчас он сильно бьет. У него есть шанс нокаутировать абсолютно любого бойца. Самая слабая сторона Емельяненко — борьба.

В предстоящем бою кто-то упадет в первом раунде. Исход поединков Емельяненко легко предсказать. Либо пропускает Федор, либо он роняет соперника. Первый раунд или начало второго. Буду надеяться на нокаут российского бойца. Емельяненко — тот боец, из-за которого начал заниматься смешанными единоборствами. Я фанател от Федора, и он повлиял на мой переход в ММА. Верю в победу Емельяненко», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко проведет бой против Бейдера на турнире Bellator 290, который состоится в ночь на 5 февраля. Этот поединок станет последним в карьере российского бойца.

Емельяненко и Бейдер уже встречались в январе 2019 года. Тогда победу нокаутом в первом раунде одержал представитель США.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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