Бывший тренер Емельяненко: «У Федора есть все, чтобы победить Бейдера»

Бывший тренер бойца ММА Федора Емельяненко Андрей Былдин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от поединка экс-подопечного против американца Райана Бейдера.

— Чего бы пожелали Федору в бою с Бейдером?

— Я считаю, что в первом бою между ними Федору не подфартило. Ну, это тяжи, один удар порой решает все. Если Федя сейчас правильно настроится, то, думаю, выиграет. У него для этого все есть. У него огромный багаж знаний, он в ринге уже 23 года. Единственное, конечно, у него много травм. Я болею за Федора, желаю ему победить, но, наверное, уже пора подумать о завершении карьеры.

Дорога проложена, многие поколения выросли на нем, у нас много очень интересных бойцов. И Петр Ян мне нравится, я встречал его, интересный боец. И Шара Буллет интересный, я вижу, как он идет по карьерной лестнице. Братья Немковы показывают хорошие результаты. Считаю, что Россия на сегодня — одна из лучших команд в мире. Много интересных бойцов — и есть огромный потенциал.

Когда мы начинали, у нас не было интернета, не было такого объема информации, как сейчас. Все было построено так: либо ударники, либо борцы. Так во всем мире было. То, что я настоял на том, что Феде надо ставить ударную технику... После того как он стал чемпионом Pride и победил Ногейру, Ногейра уехал в Америку и стал готовиться в профессиональном клубе под реванш с Федором — у профессиональных тренеров по боксу. Но Федя выиграл и второй бой. Но было уже гораздо сложнее, пошел перелом в мире. Не стало деления на борцов и ударников, боец должен уметь все, как я изначально и говорил Федору.

Федя, желаем тебе победы. Я всегда говорил, главное — здоровье. Желаю, чтобы ты не потерял здоровье. Чем больше здоровых людей, тем здоровее наша нация. С уважением ко всем ребятам, которые занимаются смешанными единоборствами, — будьте здоровы!