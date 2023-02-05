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Сегодня, 08:31

Бейдер: «Неважно, что я два раза победил Федора. Главное для меня — я смог разделить с ним октагон»

Иван Торопцев
Корреспондент
Райан Бейдер.
Фото Global Look Press
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Американский боец Райан Бейдер прокомментировал свою победу над Федором Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 290.

Бейдер нокаутировал 46-летнего россиянина в середине первого раунда и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе.

«Для меня дело даже не в победе, а просто в том, что я смог посоревноваться с этим человеком. Наш первый бой был невероятным, второй — точно такой же. Эмоции зашкаливают, когда стоишь напротив Федора в клетке, дерешься с ним. Невероятно, что я победил его дважды, но для меня это неважно. Для меня имеет значение только то, что я смог разделить октагон с Федором», — сказал Бейдер в интервью после боя.

После поражения от Бейдера Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца.

Американец стал единственным в истории, кому удалось выиграть у Емельяненко дважды. В первый раз он победил россиянина в январе 2019 года.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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