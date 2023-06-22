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ММА

Сегодня, 11:09

Бикрев считает, что в поединке с Роем Джонсом преимущество будет на стороне Федора Емельяненко

Алина Савинова
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Российский боец ММА Дмитрий Бикрев рассказал, что с удовольствием посмотрел бы бой Федора Емельяненко с Роем Джонсом по правилам бокса.

«Да, я бы посмотрел. Спортивная составляющая есть. Получилось бы что-то смотрибельное, а не то, что Ершов — Емельяненко. Мне кажется, что преимущество было бы на стороне Феди. Все-таки 54 года — сказочный возраст для драк. Реально сказочный. 40-50 еще дерутся. Джордж Форман стал чемпионом в 45 лет. За 50 — это уже нонсенс», — цитирует Бикрева Metaratings.ru.

В феврале этого года американец Райан Бейдер одержал победу над Федором Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в главном событии Bellator 290. Этот бой стал последним в карьере российского бойца.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bikrev-v-poedinke-s-roem-dzhonsom-preimushestvo-budet-na-storone-fedora-260611/
Бокс
Рой Джонс
Федор Емельяненко
ММА
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