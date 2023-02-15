Боец АСА Артем Резников в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА» поделился мнением об обвинениях Ислама Махачева в использовании капельниц перед боем против Александра Волкановски.

— Был небольшой скандал после боя... В UFC же запрещены капельницы, и журналисты потом разглядели, что у Ислама есть точки на руке, и думают, что это от капельницы

— Во-первых, их не видно. А во-вторых, все ставят капельницы, и бойцы UFC. Как есть [говорю]. Нельзя, но ты же не проверишь, они же не проверяют на наличие капельницы. Они могут зайти в номер, если ты в номере с капельницей лежишь, то тебя ловят. А все бойцы UFC, я знаю, уходят в другое место и там ставят капельницу. Ставят абсолютно все

— Ну поверить, что Волкановски не ставил, можно, потому что он действительно 66...

— Да нет, все ставят капельницы. Тут дело даже не в том, что ты гоняешь, просто хороший заряд для сердца, для организма.

После поединка Махачева с Волкановски дагестанского бойца в использовании капельницы обвинил сначала его бывший соперник Дэн Хукер, а затем на это намекнул сам Волкановски.

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением на турнире UFC 284 в австралийском Перте.