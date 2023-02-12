0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:05

Монсон: «Если Махачев продолжит в том же духе, то сможет стать величайшим»

Монсон поделился эмоциями от победы Махачева над Волкановски на турнире UFC 284
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после победы Ислама Махачева над Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Я согласен с решением судей. Но он одержал победу не тем способом, который я ожидал. Это два очень талантливых бойца, каждый из них очень силен. У каждого бойца была своя стратегия на поединок, они использовали свои шансы. Кто-то ожидал, что Махачев будет бороться весь бой. Но он был в стойке, бил. Если Махачев продолжит в том же духе, то сможет стать величайшим. Думаю, никто не может поспорить с решением судей. Волкановски был хорош, но недостаточно для победы», — сказал Монсон «СЭ».

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC.

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).

0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Махно: «Для зрителей и организации Махачев интереснее, чем Хабиб»
Алексеева не видит смысла в реванше Махачев — Оливейра
Бадаев объяснил, почему судьи отдали Махачеву четвертый раунд в бою с Волкановски
Волк Хан: «Махачев — первый в рейтинге вне весовых категорий? Не рановато ли?»
Волк Хан: «Волкановски реально удивил. Боялся, что он сдуру может запустить боковой в Махачева»
«Роль Хабиба в углу неоценима». Что говорил Махачев на пресс-конференции после тяжелой победы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Балаев считает, что Волкановски остается лучшим в P4P, несмотря на поражение от Махачева

Бадаев объяснил, почему судьи отдали Махачеву четвертый раунд в бою с Волкановски