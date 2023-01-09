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ММА

Сегодня, 10:27

Бывший боец UFC арестован за избиение девушки до судорог

Давид Хачатрян
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36-летний легковес Кейн Карризоса (11-5) задержан за нападение на свою девушку, пишет Bloody Elbow.

При этом сделал он это дважды. В первом эпизоде, который случился 24 марта 2022 года, он ударил девушку по затылку, когда она направлялась к своему автомобилю. Он сбил ее с ног, а затем украл мобильный телефон и скрылся с место происшествия.

Следующий эпизод случился 1 января. В четыре утра полиция получила сообщение от родителей девушки, которые заявили, что слышали громкую ссору между ее дочкой и Карризосом, а также звук удара. По данным полиции, у девушки были синяки на лице, она потеряла сознание и билась в конвульсиях. Скорая помощь доставила ее в больницу.

Карризоса содержится под стражей в офисе шерифа округа Вашингтон без права внесения залога.

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