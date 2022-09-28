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ММА

28 сентября, 13:35

Девушка-боец показала грудь в знак протеста на взвешивании перед поединком

Иван Торопцев
Корреспондент
Хелен Перальта.

Девушка-боец ММА Хелен Перальта устроила акцию протеста перед своим поединком против Поляной Ботельо на турнире Invicta FC 49.

Во время церемонии взвешивания американка встала на весы обнаженной по пояс. Она сняла с себя верхнюю часть одежды и заклеила грудь полосками белой изоленты с надписью «К черту Дисней!». В таком же виде она вышла на дуэль взглядов с соперницей.

Спортсменка уже пыталась провести похожую акцию на шоу The Ultimate Fighter 30, однако тогда продюсеры вырезали момент и заставили ее взвеситься еще раз.

Турнир Invicta FC 49 пройдет в четверг, 29 сентября, в Хинтоне, штат Оклахома (США).

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