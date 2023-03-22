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Допинг

Сегодня, 10:22

Два бойца UFC дисквалифицированы в связи с положительным тестом на допинг

Давид Хачатрян
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Антидопинговое агентство США, которое управляет программой допинг-тестирования UFC, обнаружило в крови 27-летнего бойца легчайшего веса UFC Кайлера Филлипса (10-2) и идущего на серии из пяти побед Дарриуса Флауэрса (12-5) остарин. Об этом сообщает MMA Junkie.

USADA определяет остарин как «торговое название селективного модулятора андрогенных рецепторов (SARM), который не разрешен для использования или потребления человеком ни в США, ни в какой-либо другой стране».

Остарин запрещен комиссией и USADA с тех пор, как USADA и UFC заключили партнерство в 2015 году.

UFC
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