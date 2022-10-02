Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:28

Джейк Пол будет готовиться к дебюту в ММА в зале тренера Хабиба

Давид Хачатрян

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) заявил, что он всерьез рассматривает возможность дебютировать в ММА. Для подготовки к бою по ММА он пойдет в зал АКА, где тренировались Хабиб Нурмагомедов (29-0), Даниэль Кормье (22-3), Кейн Веласкес (14-3) и Люк Рокхолд (16-5).

«Прямо сейчас я работаю с большой организацией. Это связано с ММА. Скоро я сделаю анонс, — сказал Пол на своем подкасте. — Хавьер Мендес сказал, что будет тренировать меня, поэтому я пойду в зал АКА. Мне, наверное, понадобится год или полтора, чтобы набрать форму. Я уже знаю джиу-джитсу, умею бороться. Как минимум мне нужно научиться чекать лоу-кики».

Пол подерется по правилам бокса с Андерсоном Сильвой (34-11) 29 октября на Gila River Arena в Глендейле (США).

Джейк Пол
0
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Александр Емельяненко подерется с главой поп-ММА-промоушена Еркаевым 6 ноября

Хильберто Рамирес: «Бивол — второй лучший полутяжеловес мира»