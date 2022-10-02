Джейк Пол будет готовиться к дебюту в ММА в зале тренера Хабиба

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) заявил, что он всерьез рассматривает возможность дебютировать в ММА. Для подготовки к бою по ММА он пойдет в зал АКА, где тренировались Хабиб Нурмагомедов (29-0), Даниэль Кормье (22-3), Кейн Веласкес (14-3) и Люк Рокхолд (16-5).

«Прямо сейчас я работаю с большой организацией. Это связано с ММА. Скоро я сделаю анонс, — сказал Пол на своем подкасте. — Хавьер Мендес сказал, что будет тренировать меня, поэтому я пойду в зал АКА. Мне, наверное, понадобится год или полтора, чтобы набрать форму. Я уже знаю джиу-джитсу, умею бороться. Как минимум мне нужно научиться чекать лоу-кики».

Пол подерется по правилам бокса с Андерсоном Сильвой (34-11) 29 октября на Gila River Arena в Глендейле (США).