Экс-боец UFC Тодд Даффи подписал контракт с KSW и подерется за титул в тяжелом весе

Экс-боец UFC Тодд Даффи (9-3) вернется в октагон спустя три года, чтобы подраться за титул чемпиона KSW в тяжелом весе против Филипа Де Фриса (22-6) 25 февраля на KSW 79 в Либереце, Чехия.

Ранее Даффи и Фрис встречались в 2012 году на UFC 155. Тогда Даффи победил техническим нокаутом в первом раунде.

Даффи в последний раз выступал в 2019 году на UFC Fight Night 158. Его бой с Джеффом Хьюзом (10-4) был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз.

Де Фрис идет на серии из 10 побед. В прошлый раз он проигрывал в 2017 году Ивану Штыркову (22-2) на RCC техническим нокаутом в первом раунде.