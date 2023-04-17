Эномото рассказал о подготовке к поединку со Шлеменко

Швейцарский боец ММА Ясубей Эномото рассказал о подготовке к реваншу с Александром Шлеменко.

«В принципе, это была обычная подготовка к бою, за исключением того, что я не боролся, потому что бой будет проходить по правилам кикбоксинга, — цитирует РЕН ТВ Эномото. — Я занимаюсь спортом более 20 лет, поэтому ничего особенного для меня в этом нет. Я больше буду фокусироваться на «ударке», потому что в этом бою не будет никакой борьбы и, соответственно, я прикладываю больше значения ударной технике при подготовке».

Шлеменко (61-15) встретится с Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в турнире в Москве.