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Сегодня, 16:00

Бой Емельяненко — Бейдер и турнир Bellator 290: дата боя и место проведения

Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
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В ночь с 4 на 5 февраля пройдет турнир Bellator 290, где в главном бою подерутся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Kia Forum» в Инглвуде в штате Калифорнии (США). Турнир начнется в 02.00 по московскому времени.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: онлайн трансляция. Неделя боя

Для 46-летнего Емельяненко поединок с 39-летним Бейдером станет последним в его карьере. В январе 2019 года американец победил Последнего Императора техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Бой между Емельяненко и Бейдером начнется ориентировочно после 06.00 (мск). Следить за поединком можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Мировая трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. В России Bellator 290 покажет федеральный спортивный телеканал и его сайт matchtv.ru.

На счету Бейдера 30 побед и 7 поражений. Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Ознакомиться с основным кардом турнира Bellator 290 можно здесь.

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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