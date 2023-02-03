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Сегодня, 23:00

Емельяненко — Бейдер: время начала прямой трансляции боя Bellator 290

Райан Бейдер.
Фото Global Look Press
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В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (США) на арене «Kia Forum» пройдет бой за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе между американцем Райаном Бейдером и россиянином Федором Емельяненко. Главный бой вечера начнется не ранее 05.00 по московскому времени. Начало трансляции запланировано на 02.00.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: онлайн трансляция. Неделя боя

Следить за основным кардом турнира Bellator 290 можно будет по текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Международную трансляцию всего вечера боев ММА можно будет посмотреть на сервисе Showtime. Предварительный кард покажет официальный YouTube-канал Bellator. В России Bellator 290 покажет федеральный спортивный телеканал и его сайт matchtv.ru.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Свой последний бой Последний Император провел в октябре 2021 года. Тогда он нокаутировал Тимоти Джонсона. Ранее Емельяненко победил и Куинтона Джексона. Бейдер подходит к этому поединку также на серии из двух побед. Американец решением судей одолел Чейка Конго и Валентина Молдавского.

Ознакомиться с основным кардом турнира Bellator 290 можно здесь.

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бейдера на взвешивании