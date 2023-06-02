Федор Емельяненко сообщил о желании провести бой по боксу

Президент Союза ММА России, экс-чемпион Pride Федор Емельяненко хочет провести бой по боксу — не выставочный, а настоящий. В начале февраля 46-летний Емельяненко завершил карьеру бойца ММА, проиграв техническим нокаутом Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

— В феврале вы объявили о завершении карьеры. Не думали о том, чтобы в будущем провести выставочный бой по боксу против какой-нибудь легенды — например, Майка Тайсона?

— Посмотрим, время покажет. Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. С ММА уже все. Я пообещал родным, близким, Скотту Кокеру (президент Bellator. — Прим. «СЭ»), что с ММА уже все. Ну и травмы, если честно, дают о себе знать. Все-таки в последней подготовке... Да практически не было у меня никакой подготовки. А за тот период, когда я пытался что-то делать, у меня два раза грыжа воспалилась. Я брал паузу большую, приходилось. Всей подготовки было две недели — велобайк крутил (смеется). Вот и все. Простите (смеется). А так хотелось бы. Бокс — интересно. Возможно.

— Предложения есть?

— Пока не работали над этим.

— В свое время дошло чуть ли не до организации боя с Роем Джонсом. Некоторые люди взялись за это. В итоге все затормозилось.

— Не знаю. До меня не доходила информация, что кто-то взялся. Слышал, что Рой Джонс изъявил желание. Можно было бы, мне интересно.

— Вам принципиально выступить по боксу за океаном, или можно и в России? Потому что боксерские гонорары в России не такие, как в США. В России можно получить, например, 40 миллионов рублей, а там — 30 миллионов долларов.

— Как вы хорошо подвели (смеется).

— Вопрос в том, стоит ли российским промоутерам думать о том, как вас привлечь?

— Если говорить о финансовой части, то у наших промоутеров есть деньги (улыбается). Если им захочется, то... Другое дело, в какой организации выступать. Мне уже поступали предложения — я отказался выступать в организациях, которые мне предложили [бой].

А так — мне все-таки было бы интереснее биться за границей. Я всю жизнь в основном бился за границей и, так скажем, зарабатывал там — привозил сюда. Интереснее все-таки. Нет предвзятости, нет еще чего-то, и не скажут, что меня засудили или мне подсудили и так далее.

— Например, если предложат в соперники популярного блогера Джейка Пола, то примите бой?

— Пока не было никаких предложений. Давайте, как будут, тогда и будем обсуждать (улыбается).

— Есть такое мнение, что спортсменов, в том числе и вас, может смущать вид выставочных поединков.

— Мне бы, конечно, хотелось провести реальный бой, а не выставочный. Как я понимаю, выставочный — это тот, который проходит по правдоподобнуму сценарию?

— Победителей нет...

— Ну, нет. Все-таки, наверное, хотелось бы провести реальный бой.