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Сегодня, 00:20

Фергюсон обратился к Макгрегору и Чендлеру: «Надеюсь, что вы нокаутируете друг друга»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон обратился к Конору Макгрегору и Майклу Чендлеру.

«Удачи вам, болваны Макнагетс и Чендлер. Надеюсь, что вы нокаутируете друг друга в конце сезона [The Ultimate Fighter]. Научите ребят хорошим вещам и ведите себя достойно, джентльмены. Веселья вам», — написал Фергюсон в Twitter.

Макгрегор и Чендлер станут тренерами в новом сезоне бойцовского проекта The Ultimate Fighter. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Чендлера — 23 победы и 8 поражений.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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