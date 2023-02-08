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Сегодня, 09:00

Сехудо объяснил, почему Волкановски не победит Махачева: «Ислам вырос в среде олимпийских чемпионов»

Сехудо объяснил, почему Волкановски не победит Махачева
Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото Getty Images
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) легко побьет чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-1).

«Александр ничего не сможет сделать из-за того, что у Ислама борцовская база, — сказал Сехудо Helen Yee Sports. — Я выступал в Дагестане. Меня победили в Дагестане. Своим успехом в спорте я во многом обязан Дагестану. Ислам… Откуда он родом? Он вырос в среде олимпийских чемпионов и чемпионов мира; он может тренироваться с лучшими из лучших.

Вот почему я чувствую, что для Александра победить Ислама — это чертовски сложная задача. Хотя за смелость ему надо отдать должное. Но я просто думаю, что для Ислама это будет легкая работа».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на сайте «СЭ».

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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