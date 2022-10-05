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Гэтжи: «Физиев? В этом году я больше не буду драться, мне нужна пауза»

Никита Горшенин
Корреспондент

Боец легкого веса UFC Джастин Гэтжи рассказал, когда планирует вернуться в октагон.

«Я вернулся к тренировкам, но мне еще нужно набрать физическую силу, вернуть себе нужную сердечно-сосудистую форму, — сказал Гэтжи в интервью Youtube-каналу MMAFighting. — Для этого я буду фокусироваться на грэпплинге и работе с железом целый месяц. Что касается моего кардио, я правильно питаюсь с момента боя, и безумие, что я показываю сейчас в забегах на три мили те же цифры, что показывал в конце тренировочного лагеря.
Но до конца года я не буду драться, я сказал UFC, что подерусь только в следующем году. Мне нужна пауза, она сильно поможет моей уверенности в себе, моему здоровью. Физиев? Я же сказал, что не буду драться в этом году, с чего бы UFC мне предлагать этот бой».

7 мая Гэтжи проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приемом в титульном бою на UFC 274.

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