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Сегодня, 14:38

Гилберт Бернс считает, что Леон Эдвардс побьет Камару Усмана

Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) считает, что в трилогии чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) побьет Камару Усмана (20-2).

«Я думаю, что Леон выиграет. Первый бой был хорошим... но теперь все по-другому. Теперь он дома, в Лондоне. Я думаю, его команда проделала отличную работу [в прошлом бою] перед началом пятого раунда. И я думаю, что они сделают это вновь. Я верю, что Леон останется чемпионом», — сказал Бернс в интервью ESPN.

Эдвардс проведет матч-реванш с Усманом 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Камару Усман
Леон Эдвардс
UFC
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