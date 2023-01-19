Гилберт Бернс считает, что Леон Эдвардс побьет Камару Усмана

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) считает, что в трилогии чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) побьет Камару Усмана (20-2).

«Я думаю, что Леон выиграет. Первый бой был хорошим... но теперь все по-другому. Теперь он дома, в Лондоне. Я думаю, его команда проделала отличную работу [в прошлом бою] перед началом пятого раунда. И я думаю, что они сделают это вновь. Я верю, что Леон останется чемпионом», — сказал Бернс в интервью ESPN.

Эдвардс проведет матч-реванш с Усманом 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.