Камил Гаджиев: «Федор может прихлопнуть Бейдера»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко (40-6) и Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290.

«Федор может прихлопнуть Бейдера, — сказал Гаджиев «СЭ». — У Федора есть удар, а это зачастую решает очень многие вопросы. Он может быть не готов физически, скорость где-то потерял, но удар есть удар. Это первое. Второе: Федор, наверное, лучше не стал, но и Бейдер точно лучше не стал. Бейдер не из тех, кто падает в нокаут часто, и поэтому, конечно же, Бейдер фаворит. Есть ли у Федора шансы? Да, есть. В любом бою абсолютно. Если он проиграет, мы удивимся меньше, чем если он выиграет, зато как порадуемся, если он выиграет.

Я всегда расстраиваюсь, когда Федор проигрывает. Я помню, в первый раз у меня такое опустошение было, когда Вердуму Федор проиграл. Три дня расстроенный ходил. Тогда это было вообще неожиданно. Все равно он (Федор. — Прим. «СЭ») свой путь в MMA прошел, просто хотелось бы, что бы это красиво закончилось».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.