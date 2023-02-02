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Камил Гаджиев: «Федор может прихлопнуть Бейдера»

Гаджиев поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера на Bellator 290
Давид Хачатрян
Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко (40-6) и Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290.

«Федор может прихлопнуть Бейдера, — сказал Гаджиев «СЭ». — У Федора есть удар, а это зачастую решает очень многие вопросы. Он может быть не готов физически, скорость где-то потерял, но удар есть удар. Это первое. Второе: Федор, наверное, лучше не стал, но и Бейдер точно лучше не стал. Бейдер не из тех, кто падает в нокаут часто, и поэтому, конечно же, Бейдер фаворит. Есть ли у Федора шансы? Да, есть. В любом бою абсолютно. Если он проиграет, мы удивимся меньше, чем если он выиграет, зато как порадуемся, если он выиграет.

Я всегда расстраиваюсь, когда Федор проигрывает. Я помню, в первый раз у меня такое опустошение было, когда Вердуму Федор проиграл. Три дня расстроенный ходил. Тогда это было вообще неожиданно. Все равно он (Федор. — Прим. «СЭ») свой путь в MMA прошел, просто хотелось бы, что бы это красиво закончилось».

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Бейдера на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.

Bellator (Беллатор)
Камил Гаджиев
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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