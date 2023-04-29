Гончаров прокомментировал победу Галиева над Макашвили

Боец клуба «Рать», выступающий в легком весе, Андрей Гончаров прокомментировал победу своего 47-летнего одноклубника Венера Галиева над Леваном Макашвили.

«Меня несомненно порадовала победа одноклубника Венера Галиева. Перед выходом я видел их бой и думал, что он получится упорным, потому что Леван тоже не мальчик для битья, а жесткий соперник. Венер красиво сделал работу в 47 лет, поэтому мои поздравления ему. Он очень достойно выступает на высоком уровне», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

28 апреля на турнире АСА 156 в Москве 47-летний российский легковес Венер Галиев победил техническим нокаутом в первом раунде грузинского бойца Левана Макашвили.