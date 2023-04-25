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Сегодня, 11:50

Хрюнов: «Олейник рвался в Россию ради того, чтобы набить бубен Дацику»

Алина Савинова
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о предстоящем выступлении российского бойца ММА Алексея Олейника и его возможном противостоянии с Вячеславом Дациком.

«У Алексея Олейника было предложение от UFC о продлении контракта, но мы ему предложили лучшие условия. Кроме того, у него здесь есть одно дело, ради которого он и рвался в Россию — это набить бубен Вячеславу Дацику. Такой большой бой мы планируем провести или в ближайшее время или в конце года. Думаю, градус интереса к нему будет очень высоким. Это еще не точно, что первым соперником Олейника станет британец Олли Томпсон. Сегодня у нас будет встреча с Дациком и Олейником, и мы будем смотреть», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится первый поединок Олейника в России после возвращения из UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khryunov-oleinik-rvalsya-v-rossiyu-chtoby-nabit-buben-daciku-246013/
Алексей Олейник
Владимир Хрюнов
Вячеслав Дацик
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