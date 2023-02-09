Ислам Махачев — Алекс Волкановски: когда и во сколько бой на турнире UFC 284

В ночь на 12 февраля на RAC Arena в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, в главном бою которого встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Этот поединок начнется не раньше 06.00 по московскому времени, а сам турнир стартует в 02.00.

Посмотреть UFC 284 можно в прямом эфире на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на «СЭ».

31-летний Махачев подходит к бою на серии из 11 побед. В своем последнем поединке россиянин удушающим приемом финишировал бразильца Чарльза Оливейру и забрал вакантный пояс в легком весе.

У 34-летнего Волкановски в UFC 12 побед в 12 поединках.