Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:06

Иван Штырков победил Асылжана Бакытжанулы единогласным решением судей на турнире RCC 13

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

3 декабря в Екатеринбурге в рамках со-главного события турнира RCC 13 Иван Штырков провел поединок против Асылжана Бакытжанулы.

Российский боец одержал победу единогласным решением судей по итогам трех раундов: 29-28, 29-28, 29-28.

Штырков последний поединок провел против Насрудина Насрудинова в августе этого года в рамках турнира RCC 12. В этом противостоянии он одержал победу нокаутом в первом раунде.

На его счету теперь 22 победы, два поражения и одна ничья. В активе Бакытжанулы 13 побед и 4 поражения.

Иван Штырков
0
Читайте также
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше
В США предрекли Украине потерю юга и левобережья Днепра
Сергей Жуков прокомментировал инцидент в баре с «участником СВО»
Еврокомиссия раскрыла подробности ценового потолка на нефть из России
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Шара Буллет: «Считаю себя чемпионом, хоть и нет пояса»

Шлеменко — Исмаилов: главный кард турнира RCC 13