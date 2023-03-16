Издание Sherdog назвало Хабиба Нурмагомедова величайшим грэпплером в MMA

Издание Sherdog представило список 10 величайших грэпплеров в истории MMA.

Первое место в рейтинге занял экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0), которого Sherdog также назвало величайшим легковесом в истории. Вторую строчку занял бразилец Демиан Майя (28-11), а третью — Чарльз Оливейра (33-9). Ниже представлен топ-10 грэпплеров в истории MMA по версии Sherdog.

Топ-10 грэпплеров в истории ММА по версии Sherdog

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Демиан Майя

3. Чарльз Оливейра

4. Жорж Сен-Пьер

5. Ронда Роузи

6. Жакаре Соуза

7. Фабрисио Вердум

8. Ройс Грейси

9. Синъя Аоки

10. Деметриус Джонсон

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.