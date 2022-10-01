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Сегодня, 04:22

«Будет ждать распределения». Камил Гаджиев рассказал, как прошел визит Минеева в военкомат

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как прошел визит чемпиона среднего дивизиона AMC Fight Nights Владимира Минеева в военкомат. Ранее боец сообщил о получении повестки.  

«Минеев пришел в военкомат. Подстригли ли его? Я-то его не подстриг, так хотел. Он сказал, что пока рано. Пришел он в военкомат,  у него полностью все данные взяли. Он поговорил, и пошел теперь ждать какое будет дальше распределение. Сейчас какую-то дивизию ВДВ или бригаду, уже не помню я. 

Есть ли вариант, что он окажется в Мариуполе, чтобы следить за ходом продвижения? Это был бы идеальный вариант для нас, потому что находясь там он бы продолжал тренироваться. Мы бы тогда могли привлекать его к поединкам. Но это я уже с легкой долей цинизма говорю. Хочется, чтобы Вова был там, где можно тренироваться, чтобы бои ему делать», - сказал Гаджиев.

В последнем поединке, который состоялся 16 сентября в Калмыкии, Минеев техническим нокаутом победил боснийца Эрко Джуна. 

Владимир Минеев
Камил Гаджиев
ММА
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