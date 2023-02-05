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Сидельников — о завершении карьеры Емельяненко: «Со слезами на глазах! Можно снять отличный фильм!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290. 46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

«Все со слезами на глазах. Мне было приятно видеть мужиков, ветеранов, которые вышли в клетку и приняли Федора в свои ряды. Это достойное завершение. Про спортивную жизнь Федора можно снять отличный фильм. Было бы круче, если бы Федор выиграл. Но он вышел на последний бой не с каким-то ветераном, не с молодым парнем. Он вышел с чемпионом организации! Это было достойно, похвально.
У него были возможности выбрать любого соперника, но он выбрал Бейдера. Это очень круто! Речь даже не о матче-реванше. Федор показал, что он готов бороться даже в последнем поединке. Когда Федор сказал последние слова, сложил перчатки — это для многих придало сентиментальности. Легенда завершил карьеру», — сказал Сидельников «СЭ».

После поражения от Бейдера Емельяненко объявил о завершении карьеры бойца. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора

Bellator (Беллатор)
Федор Емельяненко
ММА
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