Магомед Исмаилов: «Со Шлеменко я буду максимально заряженным»

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) признался, что часто представляет у себя в голове ход поединка с Александром Шлеменко (61-14), но каждый раз пропускает удар.

«Бывает, у тебя есть последний человек, которому бы ты хотел проиграть, и Саша не из тех, — отметил Исмаилов «СЭ». — Но я сделаю все для победы. Порой мое воображение меня подкалывает. Я представляю бой, и мне почему-то везде прилетает (смеется). Мое воображение, возможно, шутит со мной — я же пошутить люблю.

И вот я представляю: я Саше джеб кинул, и мне сразу встречный залетает. Я хочу представить наоборот, но мне тяжело. Возможно, мое воображение держит меня на фокусе. В моем воображении у Саши нет слабых сторон. Возможно, они есть в жизни, но в моем воображении — нет. Там он очень серьезный, опасный, дышит огнем. Поэтому я буду максимально заряженным 3 декабря».

Исмаилов подерется со Шлеменко 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге.