Менеджер Федора рассказал, почему Емельяненко так и не подписал контракт с UFC

Менеджер Федора Емельяненко по сделкам в США Джерри Миллен заявил, что причиной отказа российского бойца от перехода в UFC было поведение Даны Уайта.

— Федор — человек принципов, — сказал Миллен в интервью «СЭ». — Он очень религиозный, он не думает только о деньгах. Он любит соревноваться, поэтому до сих пор дерется. Федор заработал уже достаточно и продолжает биться не ради денег. Дана Уайт сказал много плохих вещей о Федоре в публичном поле до того, как они купили Pride. А после этого заявил: «О, прости, Федор, я просто шутил». Федор же ответил: «Я так бизнес не веду». Я знаю семью Федора, его детей, его мать, братьев. Для меня было важно защитить его наследие, потому что он один из немногих, у кого до сих пор есть наследие, которое не забрал себе UFC. И никогда не заберет. Я горд тем фактом, что Федор стал легендарным и без UFC.

— Помните ли вы, как проходили переговоры Федора с UFC на Кюрасао?

— Я не принимал в них участия, потому что был только вице-президентом в М-1. Наши отношения с Даной Уайтом уже были не лучшими. Так что в эти переговоры был вовлечен Вадим Финкельштейн. Меня там не было, но я знаю детали, хотя и не могу их рассказать. Там было хорошее предложение, но Федора не волновали деньги. Все упиралось в оскорбительное отношение. Жизнь одна, поэтому относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. И я не думаю, что Дана Уайт позволял кому-то относиться к себе так, как он относится к другим людям.

В ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290 Федор Емельяненко проведет прощальный бой против Райана Бейдера.