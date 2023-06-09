Тренер по физподготовке: «В упражнениях со штангой Павловича приходится останавливать»

Тренер по физподготовке Николай Токарев рассказал о силовых показателях бойца Сергея Павловича.

«Феноменально, что Сергей показывает хорошие результаты практически в любом силовом движении или тесте, которое до этого даже не выполнял. В упражнениях со штангой его просто приходится останавливать в весах, поскольку он может поднять такие веса, к которым суставы могут быть не готовы без постоянной силовой работы. Например, в жиме лежа он спокойно отработал с весом 130 килограммов на пять раз, а в становой тяге с трэп-грифом сделал 160 на пять. Запас был большой, но я всегда плавно повышаю веса на тренировках, это мое правило.

А вот в упражнениях, где я знаю, что он себе не навредит, он работает с хорошими весами. Жим гантелей он делал с весом 50 килограммов. Тяга штанги лежа на скамье — 110 килограммов. Подтягивания с весом 20 килограммов на 12 раз, это при своем весе более 120 килограммов», — приводит слова Токарева «РБ Спорт».