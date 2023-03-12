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Сегодня, 19:53

Тактаров о Яне: «Когда ты сильный, у тебя нет ни с кем стычек»

Тактаров прокомментировал поражение Яна от Двалишвили
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221.

«Говорить о причинах поражения Петра Яна не хочется, потому что для этого нужно понимать, что это кому-то нужно и кому-то принесет пользу. Но я не знаю, как и где тренировался Петр Ян. Раньше я видел результат его тренировок, а сейчас — нет. В жизни все все знают и умеют. Знают, как драться и бороться, как снимать кино и играть в нем, но по итогу получается, что все лучше сделать самому. Что касается стычки на взвешивании, надо быть просто сильнее. Когда ты сильный, у тебя нет ни с кем стычек. У меня их никогда не было. Однажды шел по коридору, где стоял Танк Эббот и двадцать байкеров. Может быть, они чувствовали, что не надо ничего вякать и я перегрызу всем горло. Я мимо прошел всем улыбнулся, и мне улыбнулись в ответ. Зачем мне с кем-то конфликтовать, если я понимаю, что человек ниже моего уровня. Обычно дворняжки атакуют сильных собак овчарок и бульдогов. А зачем мне на кого-то лаять и с кем-то сталкиваться?» — приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-o-petre-yane-kogda-ty-silnyi-u-tebya-net-ni-s-kem-stychek-234933/
Мераб Двалишвили
Олег Тактаров
Петр Ян
UFC
ММА
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