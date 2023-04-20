Павлович сравнил Хабиба и Махачева по совместным тренировкам

Российский боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович вспомнил, как выглядели тренировки Хабиба Нурмагомедова, когда они вместе тренировались в зале АКА.

«Хабиб — это жесткий пахарь. Его борьба... Из всех, с кем я видел его работу, никто не мог встать после его борьбы. Как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев такой же пахарь. В принципе, они одного уровня. Я не думаю, что у них были сверхсхватки. Просто помогали друг другу работать. Он тоже очень крепкий, и мало кто мог встать из-под него», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 и провел три защиты титула. После этого он завершил карьеру в конце 2020 года. Ислам Махачев выиграл титул 22 октября 2022. На его счету одна защита пояса.