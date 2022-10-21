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Сегодня, 15:55

Пономарев: «Оливейра победит Махачева на опыте»

Пономарев считает, что Оливейра победит Махачева на опыте
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев дал прогноз на предстоящий титульный бой между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Бразильское джиу-джитсу окажется сильнее, — сказал Пономарев «СЭ». — Оливейра умеет где-то перетерпеть, переждать, полежать, а в нужный момент включиться. Это все имеет на своем опыте Оливейра. Думаю, он на классе и опыте своем, на своей раскрепощенности победит Махачева».

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Победитель боя станет чемпионом UFC в легком весе.

Григорий Пономарев
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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