Раисов рассказал, при каком условии поборется с Марифом Пираевым

27-летний российский боец ММА Юсуф Раисов (19-3) сообщил, что провел тренировку вместе с другим бойцом ММА — Марифом Пираевым (27-4).

«Хорошенько поборолись, схватка получилась зрелищнее первых двух наших встреч. Мариф говорит, на профессиональный ковер для трилогии выйдет, только если дадут по несколько миллионов на брата. За меня он тоже решил, ну а я согласен с ним», — написал Раисов в соцсетях, выложив фотографию с Пираевым.

Раисов и Пираев боролись дважды. В первой схватке выиграл Пираев, во второй — Раисов.