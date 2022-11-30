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Сегодня, 12:36

Шара Буллет: «UFC теряет актуальность»

Шара Буллет рассказал о диалоге с менеджерами UFC
Давид Хачатрян
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Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) заявил, что с ним связывались три менеджера с предложением подписаться в UFC. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

«Сейчас я в Абу-Даби полетел, в Таиланд полетел, и уже три человека мне напрямую говорят, что могут подписать меня в UFC, — сказал Буллет. — Есть люди, которые могут подойти с этим вопросом к Дане Уайту. Просто [эти люди] хотели от меня ответа: «Ты хочешь в UFC или нет? Хочешь в PFL? Есть возможность». Я говорю: «Ребята, пока не спешите, у меня есть дела в России, которые нужно закончить».

Виза — это долгий процесс, который может меня тормознуть на полгода минимум, и я не хочу тормозить — я хочу драться, пока я на пике, давать российским и СНГ зрителям бои, потому что если я уеду… Мага Исма здесь есть, кто может пошуметь. А он сейчас завершит карьеру, Александр Шлеменко завершит карьеру. Минеев, я думаю, тоже не так долго будет в этом спорте, и кому-то надо остаться здесь и дать зрителям противостояние, зрелище в клетке. Я думаю, что мне надо стать таким бойцом.

UFC уже немного теряет актуальность. Там хорошая атмосфера, но вставать утром смотреть бои уже не все хотят. Я сам уже не встаю из-за этого. Люди уже увидели бои Хабиба, перегорели многие. Как Хабибу и Исламу Махачеву заставить всех встать утром мало кому удастся».

UFC
ММА
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