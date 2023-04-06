Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:42

Шаблий назвал Масвидаля нестабильным бойцом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Топовый российский легковес Bellator Александр Шаблий дал прогноз на бой своего товарища по команде Хорхе Масвидаля с Гилбертом Бернсом.

«С Хорхе мы вместе тренируемся в American Top Team вот уже на протяжении нескольких лет. Он замечательный партнер, мы всегда друг другу помогаем в тренировочном процессе. Но у него есть одна проблема — он нестабильный парень. То есть, когда он готовится к боям — он в зале, а когда боев нет, он может и вес лишний набрать, и прийти не в форме, неготовым. А так — у него есть все для победы: и техника, и защита от борьбы. Но к этому бою он готовился очень хорошо. Я застал часть его подготовки, когда готовился к бою против Тофика Мусаева. Хорхе в этом лагере делает большой упор на борьбу, ожидая, что Бернс будет с ним бороться. Буду болеть за Хорхе, мне он нравится, хороший парень. На Западе его считают гангстером, так что буду болеть за гангстера», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Масвидаль свой последний бой провел против Колби Ковингтона в марте 2022 года на турнире UFC 272. В этом противостоянии Хорхе потерпел поражение единогласным решением судей.

Бернс последний поединок провел против Нила Мэгни в январе этого года в рамках турнира UFC 283. В этом противостоянии бразильский боец победил сабмишном в первом раунде. На его счету 21 победа и пять поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-masvidal-nestabilnyi-boec-no-u-nego-est-vse-dlya-pobedy-nad-bernsom-241123/
Гилберт Бернс
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
0
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гилберт Бернс: «Чимаев физически сильнее, чем Усман»

Мухаммад Мокаев: «Раньше я мыл маты, чтобы бесплатно тренироваться в зале»