Шавкат Рахмонов: «Нил был чересчур большой. Чувствовал, что он под 90 килограмм точно весит»

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (17-0) поделился впечатлениями от боя с Джеффом Нилом (15-5).

«Я ожидал, что он крепкий боец, но еще он вес не сделал, — отметил Рахмонов UFC Russia. — Он был чересчур большой. Когда я корпус хватаю, я многих спокойно перевожу, а он, я чувствовал, под 90 килограмм точно весит. По идее лучше было бы отказаться от боя, потому что он два килограмма не согнал. На профессиональном уровне это сильно чувствуется. Просто я давно не дрался и хотел выступить, сколько болельщиков ждали [боя], не хотел никого подвести».

Рахмонов победил Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.