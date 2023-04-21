Шлеменко заявил, что не стал хуже по сравнению с первым боем против Эномото

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко вспомнил поединок с Ясубеем Эномото, в котором он одержал победу единогласным судейским решением.

«В первом поединке я был сильнее Эномото в ударной технике и в борьбе. Но это было уже давно. Ясубей много дрался в России. Он стал потяжелее с тех времен. Я тоже. Оба стали значительно опытнее. Многое изменилось. Не знаю, как у него, у меня нет опыта выступления в кикбоксинге. Если бы это был сейчас бой по ММА, не было бы никакой интриги. По кикбоксингу есть очень хорошая интрига на самом деле. Я точно не стал хуже по сравнению с той встречей. Про Эномото не знаю. Могу отметить только то, что во всех поединках в России он дрался только с топами. У него не было простых боев, у него не было проходных бойцов. Его привозили в ACB и RCC, соперниками были Шамиль Завуров, Ваня Штырков. Посмотри, с кем он дрался. Только топы. Он прошел хорошую школу. Я бы не отказался от такого бойца в своей лиге. Эномото — хороший боец и человек. Самое главное, он очень долго выступает в России. В нашей стране его знают, как нигде в мире. Уверен, что в России он куда известнее, чем в Швейцарии», — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Первая встреча спортсменов прошла 20 декабря 2014 на турнире Fight Nights. По итогам трех раундов победу одержал Шлеменко. 21 апреля этого года бойцы проведут реванш по правилам кикбоксинга.