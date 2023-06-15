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Сегодня, 13:34

Штырков объяснил, почему топы UFC не хотят драться с Царукяном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал выбор соперника для Армана Царукяна и объяснил, почему вместо топовых бойцов UFC он будет драться с бразильцем Хоакимом Силвой.

«Даже не знаю, кто такой Силва. Но в любом случае уровень Царукяна очень высокий. Думаю, что не будет совершать ошибок. Не будет недооценивать соперников или переоценивать себя. Просто сделает свою работу и на сто процентов заберет этот поединок. На опыте, уровне и классе. Не вижу проблем. Арман — высокосбалансированный боец. Тяжело драться против него. Топы всегда неохотно будет драться с соперниками, которые сами могу перебить половину топов. Им это не выгодно. Идти на такой риск они будут только за достойные гонорары», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 18 июня в со-главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе Арман Царукян проведет бой с бразильцем Хоакином Силвой. Ранее его поединок с Ренато Мойкано должен был возглавить один из турниров UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-obyasnil-pochemu-topy-ufc-ne-khotyat-dratsya-s-carukyanom-258898/
Арман Царукян
Иван Штырков
UFC
ММА
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